Развода не будет! Меладзе и Джанабаева снова вместе

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Альбина слишком долго «уводила» его из другой семьи, чтобы так быстро бросить.

В одном из видео роликов в истории Instagram Анны Седоковой появилась чудесная картина: Велерий и Альбина мило стоят рядом и обнимаются. Очевидно, что развода, о котором уже долгое время говорят фанаты, не будет.

Меладзе и Джанабаева снова появились вместе на светской вечеринке в честь Дня Рождения их общего друга Армана. Анна, видимо, специально показала их , ведь больший акцент в видео она уделила именно им, а не, к примеру, Александру Ревве с женой. Скорее всего, она захотела уже угомонить назойливых фанатов, которые уверены, что развод звёздной пары неизбежен.

Впрочем, слухи эти появились не случайно. Пользователи заметили, что Валерий снял обручальное кольцо и запустил свою внешность. При этом пара долгое время не появлялась вместе на светских мероприятиях и вечеринках.

Артисты не реагировали на слухи, а появления Альбины с другими мужчинами только подогревали споры фанатов. Впрочем, делая вывод из нынешней ситуации, становится понятно, что Меладзе и Джанабаева не собираются разводиться.

К тому же, Альбина слишком долго добивалась внимания Меладзе и того, чтобы он бросил супругу ради неё. Возможно, что фанаты до сих пор помнят, как певица «увела» его из прежней семьи, потому таят к ней нелюбовь и распускают подобные слухи.