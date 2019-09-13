«Нет мать, ты Аллегрова»: Максим Галкин высмеял и спустил на землю безголосую Галич

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Ида пытается заработать на Пугачевой.

Ида Галич - скандальный блогер, который ведет шоу на YouTube «Звездные флюИДЫ». Она задает звездам каверзные вопросы, в основном показывает, что все рады поговорить с Идой и рассказать о себе. Но не в случае с Аллой Борисовной. Примадонна очень редко дает интервью, а в последнее время она просто может поговорить с давно известными людьми и то, как с друзьями. В СМИ пишут, что Ида пыталась взять интервью у самой Аллы Борисовны, но она ей отказала.

Видимо, Галич это безумно задело, что Пугачева и словечком не обмолвилась и решила попробовать заработать деньги на Примадонне. Галич выпустила не так давно песню «Предприниматель», композиция по мотиву очень напоминает группу «Комбинация». Скорее всего, неспроста называются такие маневры обычным плагиатом. Теперь же Ида сделала макияж, как у Пугачевой в 90-е, подобрала похожий парик на шевелюру Аллы Борисовны и наряд. Стала пародировать Примадонну, под ее же хиты.

Максиму Галкину такие бестактные выходки от Иды не понравились, и он решил оставить комментарий под видео: «Нет мать, ты Аллегрова».

Максим высмеял и спустил на землю безголосую Галич, указав на то, где сама Алла Борисовна, а где Аллегрова. Стоит обратить внимание, на то, что у Пугачевой и Аллегровой в свое время был конфликт. Женщины ссорились из-за конкуренции и места на сцене, к тому же в народе тех, кто не умел петь называли Аллегровой. По-видимому, Галкин решил надавить на больное и «подколоть» Иду тем, что у нее нет голоса.