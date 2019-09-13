Убийственная любовь… Моисеев пережил инсульт и покончил с карьерой из-за предательства любовника?

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Борис разочаровался в своём бывшем продюсере, который «променял» его на другого.

После 13 лет совместной работы Бориса с продюсером Евгением Фридляндом певец неожиданно от него уходит, а через месяц его госпитализировали с подозрением на инсульт. Возможно, что главной причиной разрыва их деловых отношений — предательство.

Моисеев был первым артистом советской эстрады, кто признался в своей нетрадиционной ориентации. По словам Бориса, с тайным мужчиной у него была настоящая любовь. Примечательно, что после разрыва с Евгением деловых отношений, певец нагрузил себя работой, потому первым подозрением врачей было обычное переутомление.

Обычно люди начинают себя грузить работой ради того, чтобы «отвлечься» от тяжёлых переживаний. Видимо, этого и хотел добиться Борис, но его здоровье не выдержало такой нагрузки. К тому же, новый продюсер Моисеева не подпускал Евгения к его больничной койке, певец не хотел видеть своего бывшего «делового» партнёра.

А после некоторого времени он и вовсе заявил в одном из интервью на телеканале ТНТ, что он не гомосексуалист. Хотя, когда за это сажали в тюрьму, он не стеснялся и не скрывал этого. Видимо, в тот момент он окончательно разочаровался в мужчинах.

Скорее всего, Моисеев пережил инсульт и покончил с карьерой из-за предательства любовника. Не зря говорят, что любовь — убийственная сила, которая способна загнать человека в «могилу». Совсем недавно психолог и эксперт-эзотерик Сюзанна Чеботарева утверждала, что артиста добило предательство родного человека. Такой вывод сделала женщина исходя от раскладки гадальных карт. Видимо, это и был продюсер.

К тому же, Евгений продюсировал не только Бориса, но и других артистов. В 2003 году певец также разорвал отношения с Фридляндом. Примечательно, что именно в этот период времени продюсер подписал контракты о сотрудничестве с тремя молодыми исполнителями: Алексеем Чумаковым, Алексеем Гоманом и Александром Понайотовым. Видимо, Моисеев приревновал своего возлюбленного к молодым и красивым музыкантам, потому они и расстались.

Разрывать отношения с Евгением просто так — было не выгодно для Бориса, ведь благодаря ему Моисеев собирал огромные стадионы. После ухода от Фридлянда успех певца стремительно упал. Он не мог собрать даже половину зала. Между «партнёрами» тогда явно был некий конфликт.