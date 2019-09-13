Приревновала Харламова? Асмус принизила Лободу за ее внешние данные

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Кристина рискует поругаться с суперзвездой.

Кристине Асмус около года приписывают роман с секс-символом Александром Петровым. Не Кристина, ни Александр не опровергают слухи об их близости. Пара больше подогревает интерес к себе, несмотря на то, что Кристина замужем за юмористом Гариком Харламовым. Из-за того, что Кристина ездит отдыхать со своей дочкой, без Гарика и возникли подозрения об изменах. Несмотря на эти слухи, Асмус все равно ревнует своего супруга к красивым женщинам. Ревность началась с того, что часто организаторы стали приглашать на Comedy Club Светлану Лободу — любимицу мужчин.

Светлана славится своими откровенными нарядами, фигурой и пышной грудью. Любой мужчина, у которого есть глаза, не сможет удержаться от такой эффектной женщины. А муж Асмус снимался с Лободой в миниатюрах и было видно, что взгляд от суперзвезды отводил с трудом. Видимо, это и зацепило Кристину, ведь у актрисы нет таких шикарных форм. Асмус от своей неуверенности приревновала Харламова.

Кристина добавила в личный аккаунт фото с дочкой и рассказала, как здорово они провели время на аттракционах в Турции.

Одна из подписчиц прокомментировала: «Вы очень красивая, но смотря ваши фото, постоянно складывается впечатление, что вы выставляете напоказ свои зубы».

«А че делать-то? Пышной грудью, попой Ким, бесконечными ногами и губами Лободы порадовать вас особо не могу. Остаются зубы», — ответила Асмус.

По ответу Кристины можно заметить, что она принизила Лободу за ее внешние данные, назвав как ноги, так и губы бесконечными. Неужели Асмус не боится поругаться со Светланой — это может сильно повлиять на карьеру молодой актрисы.