Офис для утех и блокатор связи: Собчак уличила Галустяна в неверности своей жене

Сегодня, 06:00

Ведущая вычислила все «запрещенные приемы» юмориста по «щелчку пальцев», намекнув ему, что он человек семейный и пора одуматься.

В своем интервью «Осторожно, Собчак!» Михаил Галустян показал Ксении, где сейчас он работает и проводит большую часть своего времени. Это огромный офис с несколькими служебными комнатами. Интерьер выглядит весьма обычным, но больше всего Собчак заинтересовала дальняя комната, которая закрывается на ключ, там стоит огромный диван и есть душевая кабина, а также потайная маленькая комната, похожая на подсобку, где можно спрятать человека.

«Я даже боюсь подумать, что здесь ты делаешь, ты же семейный человек…», - уличила его в неверности своей жене ведущая шоу. Галустян замялся, покраснел, стал тереть переносицу, а потом отведя глаза в сторону сказал: «Нет ничего не делаю…я здесь сижу, думаю, размышляю…». «Миш, я такие комнатки видела только у чиновников. Вон там туалет помыться сразу», - стала издеваться Ксюша. «Ну так…я не знаю…ты все как-то превратно воспринимаешь», - вновь отвел взгляд юморист. «Ты же женат давно и удачно…», - укорила его Собчак, что офис для утех.

Кроме того, Собчак демонстративно отметила, что Галустян поставил в свой офис блокатор связи, который не позволяет приложению «Найти iPhone» отследить, где находится человек. Складывается впечатление, что его офис оборудован в удобное любовное гнездышко, но далеко не для супруги. А буквально месяц назад, очевидцы в самолете рассказали, что Миша Галустян летел вместе с любовницей. Пара особо не скрывала своих чувств друг к другу, но на просьбу сфотографироваться с капитаном команды КВН «Утомленные солнцем» реагировал нецензурной бранью и оскорблениями. А значит все-таки догадки Ксении имеют под собой основания. Не для кого не секрет, что Собчак все про всех знает и в удобный момент преподносит их секреты на блюдечке с голубой каемочкой.

Стоит отметить, что Михаил не посещает светские мероприятия со своей женой, когда все семейные звезды парами, он всегда один, наряженный и надушенный парфюмом. Вероятно, после светских тусовок он идет далеко не домой к жене и двум дочерям, а налево. Около полугода назад в прессе уже писали, что его супруга проходила лечение в клинике неврозов. Может в этом и есть ее причина обращения к врачу?