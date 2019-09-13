Верберг пережила Собчак, а Нинидзе не смогла… Первая жена Виторгана страдает от алкоголизма

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Виктория Верберг лечится с помощью аудио-тренинга из СССР.

Первая и единственная большая любовь актрисы больше никогда не вернётся, потому Виктория пытается впасть в «небытие» при помощи этилового экстаза.

«А с чего начинается ваше утро?», - написала Верберг в своём Instagram и опубликовала видео с аудио-тренингом из СССР, борющийся с алкогольной зависимостью.

Очевидно, что актриса страдает от одиночества, ведь после расставания с Максимом, который не сделал ей предложение даже после двух родов, она так и не нашла себе нового жениха. По словам Виктории, он был единственной её любовью, а после расставания с ним — она направила всю себя воспитанию двоих детей.

Однако дети уже выросли и живут своей жизнью, а вот мама пытается справиться с одиночеством. Верберг пережила Собчак, особенно счастливой актриса выглядела, когда Максим расстался с Ксенией. Но ощущение одухотворённости Виктории быстро закончилось, ведь Виторган нашёл себе новую молодую девушку Нино Нинидзе.

Первая жена Виторгана страдает от алкоголизма, видимо, из-за того, что не смогла пережить новую любовь Максима. Актриса стала выглядеть очень усталой, чувствуется грусть и отчаяние в её глазах. Но хорошо, что Верберг пытается излечить себя, пусть даже устаревшими методами.