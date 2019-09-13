Таня не нужна с «прицепом» Богатырёву или почему дочь Арнтгольц живет с отцом?

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Иван Жидков мог взять на себя ответственность в воспитании ребенка.

Актриса не перестает радовать фанатов новыми картинами. Девушка большую часть жизни уделяет работе, либо личной жизни. Такой вывод сделали пользователи, проанализировав публикации на странице Татьяны. Она либо на съемках «Жди меня», на съемках фильма, либо проводит время с супругом Марком Богатыревым. Для дочери Маши времени не остается. «Извините за наглость, почему у вас мало фото с дочерью? Неужели Иван больше общается с девочкой», «Почему в вашей ленте нет дочки, а отец ее всегда выкладывает», - пишут на странице Татьяны.

Девочка может жить с отцом по той причине, что не все мужчины готовы принять женщину с «прицепом». Похоже на правду, что в их паре произошло именно так. После свадьбы семья Татьяны будто состоит из двух человек. Она не поддерживает отношения с сестрой и на дочь забила? Частый случай, когда женщины ради собственного счастья отказываются от близких. Богатырев закрытый человек и сложно сказать, как он относится к детям.

Поклонники актрисы наблюдают фотографии с дочерью только у Жидкова. Они вместе отдыхают, купаются, ездят к бабушке. Видно, что девочка счастлива с отцом. Маша очень похожа на маму: такая же обаятельная улыбка и веснушки на носу. Но даже самый лучший папа не заменит материнскую любовь. Очень жаль, когда женщины жертвуют детьми ради мужчин.