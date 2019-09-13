Ревнует к мужу? Саша Петров пишет неоднозначные комментарии Кристине Асмус

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Гарик Харламов и Кристина находятся на грани развода.

Об этом говорят их совместные фанаты, которые увидели отсутствие обручальных колец на руках у пары и холод в отношениях. Самая веселая и красивая пара российского шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус поехали впервые за 4 года на совместный отдых в Сочи. Многие связывают это с тем, что пара решила попробовать еще раз восстановить отношение друг к другу, но по прежнему совместных фотографий не выставляет. В прессе неоднократно писали о романе Кристины с ее коллегой по сцене Сашей Петровым. Да и сам парень давал понять, что влюблен в красивую актрису. Он отправлял ей смайлы в комментарии Instagram в виде сердец, писал, что она клевая актриса и постоянно лайкал ее фото в купальнике и откровенных нарядах. Сама Кристина делала вид, что непреступная крепость для Саши, но вот съемки в фильме «Текст», где ребята снялись в главной роли говорят об обратном. Мало того, что Кристина позволила себе сниматься полностью голой в некоторых сценах, так еще и жаркие поцелуи – только подогрели слухи о настоящем романе.

Сейчас Асмус пишет посты и извиняется перед театром и коллегами, что не может приехать на спектакль из-за совместного отдыха с мужем. На что Петров пишет ей неоднозначные комментарии, словно ревнует к мужу: «Кристина, все спокойно, приказ об увольнении висел при входе».

И не менее странный комментарий в ответ от Асмус: «Спокуха, я с тобой дружу. «Нам не страшен серый волк, серый волк». Влюбленные будто обменялись тайными посланиями, где он говорит ей, что недоволен ее отъездом к мужу, а она отвечает, что не стоит волноваться и она все еще с ним, а серый волк – он же «Бульдог» им не страшен.

Стоит отметить, что в 18 веке такими посланиями пользовались фавориты императрицы Екатерины II. Любовники завуалировано присылали ей послания с набором слов, понятным только ей, а она отвечала тем же. Так может это любовь и Гарику стоит отпустить Кристину, ибо сердцу не прикажешь?