Из скромницы в бунтарку? Дерзкий образ Василисы Володиной приятно удивил мужской пол

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Астролог «Давай поженимся!» привлекает операторов и звукорежиссеров передачи.

Новый выпуск передачи «Давай поженимся!» удивил зрителей «Первого канала». Скромная Василиса Володина переплюнула макияжем дерзкую сваху Розу Сябитову. Астролог всегда отличалась от других ведущих скромными нарядами и образом. Из скромницы в бунтарку? Что могло заставить кардинально изменить образ телеведущую. Участвующие в массовке не раз обсуждали, что Василиса кокетливо переглядывается с мужчинами за кадром. Возможно, женщина не упускает возможности наладить личную жизнь или звезды подсказали, что настал благоприятный период для поиска любовника.

Невозможно не заметить, как новый образ Василисы приятно удивил мужской пол. На ее странице появилось гораздо больше комментариев от мужчин, которые подчеркивают, красоту Володиной. «Василиса, вы прекрасна! Вы достойны собственного шоу», «Теперь передачу на Первом я смотрю только из-за вас», - пишут на странице астролога. У телеведущей даже взгляд изменился, если раньше он опускала глаза при разговоре с мужским полом, то сегодня смело кокетничает.

В идеальных на первый взгляд отношениях Василисы с супругом не все так гладко, как она пытается показать. Их любовная связь умерла, после того как она назначила его директором собственной фирмы, пишут пользователи на странице астролога. Супруга Володиной также обвиняли в измене. В сети ходила информация, что он заинтересован неизвестной брюнеткой. Возможно, семьи уже не существует, а супруги живут вместе ради маленького сына и совместного бизнеса.