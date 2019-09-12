Жена Александра Лазарева – младшего напоила 8-летнего сына алкоголем и поставила на ролики

Сегодня, 19:00

На передаче «Вечерний Ургант» артист рассказал, как его супруга заказала ребенку «Махито».

Народный артист Александр Лазарев – младший вместе с дочерью Полиной стал гостем программы Ивана Урганта на «Первом канале». Телеведущий в своем репертуаре, вместо скучных вопросов о карьере и будущих планов стал вытягивать из Полины семейные тайны. Девушка не растерялась и выдала семейные проблемы. Со слов дочери, мама поехала отдыхать с младшим братом и, видимо, по своей глупости заказала два алкогольных коктейля «Махито». Мальчик стал жаловаться маме, что напиток горький, но она сказала, что имбирь полезен для здоровья и заставила выпить ребенка содержимое стакана. После, они с трудом встали с мест, чтобы пойти. Женщина села на велосипед и чудным образом поставила сына на ролики. В таком состоянии они проехали 5 километров.

«Мама совсем не пьет», - сказали Александр и Полина, заранее оправдывая женщину. Иван Ургант заливался смехом и продолжал вытягивать из наивных гостей информацию для эфира. Многие зрители передачи возмущенно высказались в адрес «воздушной» женщины. Если человек не пьет, то он за километр учует спиртное. Если Лазаревы хотели скрыть увлечение матери выпить, то не нужно было вообще рассказывать эту нелепую историю. Видимо, не зря отец артиста был против свадьбы сына с Алиной Айвазян.

Сын уже совершеннолетний, но они до сегодняшнего дня вспоминают эту историю. Алина Лазарева просила дочь не рассказывать папе, что она напоила 8-летнего сына. Возможно, в семье были сложные отношения из-за легкомысленности супруги. Хоть они и пытаются не выносить сор из избы. Очень странно, что Лазарев обвенчался с супругой только после 30 лет совместной жизни.