Нищий зятек нам не нужен… Дочь Сергея Лаврова вернулась в Россию под крыло отца?

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Екатерина Винокурова вынуждена работать сама.

Любимое и единственное чадо главы МИД РФ Сергея Лаврова несколько лет назад вернулась в Россию. Как известно, 33-летняя Екатерина Винокурова родилась и прожила все детство, а так-же юношеские годы в США, где познакомилась со своим будущим мужем, Александром Винокуровым. Он является сыном человека, включенного в список крупнейших магнатов в сфере фармацевтики. Достаточно подходящая партия для дочери министра иностранных дел.

Однако на сегодняшний день очевидно, что дела идут не слишком хорошо, раз Екатерина с супругом и двумя детьми вернулась в Россию, под крыло отца.

Во-первых, к этому подвела нынешняя ситуация в отношениях между Россией и США, к примеру санкции и Крым. Естественно, у отца из-за этого есть переживания за статус и положение своей дочери и в случае чего, в России она будет больше защищена.

Во-вторых, очевидно министр иностранных дел считает, что нищий зятек нам не нужен. В связи с этим, пока есть такая возможность, он сам финансово прикрывает семью дочери. Ведь, любые семейные неурядицы сильно привлекают прессу, а чиновникам это совершенно не на руку.

Стоит отметить, что все вышесказанное подтверждает общепринятое народное мнение, что Лавров очень своенравный человек, который никогда не идет на уступки и занимает главную позицию не только на службе и в своей семье, но еще и в семье дочери, которая со своим супругом давно уже стала отдельной ячейкой общества.