У всякой песни свой конец...Жена Гарика Мартиросяна сняла кольцо

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Возможно, пара не афиширует развод по обоюдной выгоде.

Гарик Мартиросян и Жанна Левина больше не демонстрируют теплых семейных отношений на публике. Они больше рекламируют друг друга в социальных сетях и поддерживают отношения публично, чтобы не было слухов о расколе в семье. Еще 10 месяцев назад на передаче «Вечерний Ургант» Жанна и Гарик пришли без обручальных колец. Видимо, пара не состоит в официальных отношениях больше года. Теперь становится понятно, почему Мартиросян испытывал творческий кризис – из-за проблем в семье. Лишь Яна Кошкина смогла вернуть творческий настрой Гарику.

По слухам в сети роман с Яной Кошкиной стал главной причиной, по которой жена Мартиросяна сняла кольцо. Пока семья Мартиросяна пытается изобразить идиллию, наблюдательные пользователи подчеркивают, что у Яны в это время появляется новый автомобиль. Видимо, щедрый Гарик радует свою музу. Юморист сообщил в социальной сети, что в новых выпусках Comedy Club выступит перед публикой с новым шоу. Фанаты уверены, что возвращением на сцену Мартиросян обязан именно Яне. Ведь Жанна всегда составляла супругу достойную конкуренцию, друзья юмориста неоднократно подмечали, что у Жанны прирожденный талант шутить.

Психологи утверждают, что для мужчины важно быть доминантом в отношениях. Яна умеет прикидываться глупой и превозносить мужчину. Видимо, этого не хватало Мартиросяну в семье. Многие подчеркнули на интервью, что Жанна пыталась показать свою состоятельность и независимость. Она раз 10 сказала у Урганта, что он ей не помогал с книгой. Пользователи расстроены разрывом такой красивой пары, но, видимо, у каждой песни есть конец.