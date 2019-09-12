Любовь творит чудеса. Галкин похудел и помолодел ради Дроботенко

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Новый этап отношений с юмористом кардинально меняет Максима.

Новости о возобновленных отношениях Галкина с Дроботенко будоражат публику. Окрыленный Максим заметно похорошел и преобразился, а значит любовь творит чудеса, ведь Галкин скинул 10 лет. Юморист опубликовал смелую фотографию, представив пресс фанатам. Пошли слухи, что Максим сел на диету и занялся спортом, чтобы выглядеть один в один, как в 2000-е, когда он познакомился с Сергеем. После длительного перерыва, пара пытается начать отношения с чистого листа и не допускать прежних ошибок. Что же произошло в отношениях Галкина и Примадонны, что он стал в открытую контактировать с бывшим? Алле Борисовне 70 лет, главное для нее это спокойная старость и благополучие детей. Возможно, она согласилась на свободные отношения лишь бы он не ушел из семьи.

Певица понимает, что Максим пытался держаться и действительно разрывал связь с Дроботенко, но любовь взяла верх над юмористом. Он стал искать встречи с Сергеем. Видимо, Примадонна позволила Максиму заниматься своей личной жизнью с единственным условием – держать все в тайне. Это еще раз подтверждает, что отношения Галкина и Пугачевой фиктивные. Максим зачах с Примадонной, он перестал вести многие мероприятия на телевидении, набрал вес, отрастил волосы. Депрессия пожирала юмориста, и это было видно невооруженным глазом.

Резкое преображение артиста говорит о том, что у него наладилась личная жизнь. Он с большим усилием стал изображать благополучие в семье. Видимо, в благодарность Алле Борисовне за свободные отношения. Странные хештеги Дроботенко #Максим#Сергей#любовь до сих пор не дают пользователям покоя: «Они чересчур сладкие. Вот Дроботенко спалился!», - пишут на странице Максима.