Уже и жених нашелся...Барановская готовится к бракосочетанию

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В свадебном платье телеведущая заявила о предстоящем торжестве.

Пристальное внимание к этой персоне началось сразу после развода с Аршавиным. СМИ и фанатам было крайне интересно наблюдать за брошенной футболистом матерью с тремя детьми. На удивление многим, Юлия обратила расставание в свое же благо и уже готова снова стать женой, даже жених нашелся.

О том, что в ближайшее время она сыграет свадьбу, Барановская написала в своем Instagram, под прекрасным фото в свадебном платье.

Нет сомнения, что она выбрала подходящий наряд и собирается шокировать свою публику фотографиями сторис прямо с торжества.

Предполагаемым женихом Юлии стал известный стилист в мире шоу-бизнеса - Игорь Гуляев.

Дизайнер давно уже наряжает самых топовых артистов эстрады на концерты и занимается подбором образов для телеведущих. Он работает с такими звездами, как Киркоров, Николаев, Ревва, Ани Лорак и другими. Все улики пали на него, потому что Юлия не раз говорила о том, что у нее есть мужчина, с которым она находится в серьезных отношениях и более того, она заявила, что непротив встречаться со своим коллегой.

Так как сейчас Барановская пробует себя в «Модном приговоре», то единственный подходящий партнер, которого она назвала коллегой это Гулаев, который причастен к «преобразованию» участниц.

Поэтому, скороее всего, именно с ним Юлия готовится к долгожданному бракосочетанию.