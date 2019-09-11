Дана Борисова «натравила» на отца брачных аферисток

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Ведущая взялась устраивать личную жизнь бедного папы.

Точно не известно, попросил ли папа ведущей Даны Борисовой опубликовать его фото в купальных плавках или же она сделала это по собственной инициативе, но, тем не менее, подобный кадр появился у нее на странице. При этом звезда даже не скрывает, что пытается найти отцу женщину среди фанаток.

Мало того, что звезда фактически опозорила родного отца, ведь в силу возраста мужчина выглядел уже не очень привлекательно, так еще и «натравила» на отца брачных аферисток. Очень часто через близких родственников знаменитостей к ним пытаются подобраться мошенницы, которые не побрезгуют сыграть влюбленность и вступить в брак хоть со стариком, хоть с инвалидом. Все лишь для одной цели – заполучить имущество пенсионера и требовать деньги с его звездных родственников. Неужели такой судьбы Борисова желает отцу?

К слову, личная жизнь самой Даны сложилась не самым лучшим образом. Видимо, ведущая, несмотря на свой уже солидный возраст, так не поняла, как строятся отношения между людьми и чего делать точно не нужно, чтобы не остаться после брака у «разбитого корыта».