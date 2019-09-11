«Всю жизнь под каблуком» или почему почти все дети Жириновского не взяли его фамилию?

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский был официально женат всего один раз. Однако в браке у него родился только один сын Игорь

Владимирович Лебедев, который до сих пор живет с фамилией матери. Вне брака у Жириновского есть дочь и еще один сын.

До 10 июня 1964 года Владимир Жириновский носил фамилию Эйдельштейн. По неизвестным причинам политик сменил фамилию. Его сын, рожденный в браке, до сих пор носит фамилию матери - Галины Александровны Лебедевой.

Почему сын не взял фамилию отца - Эйдельштейн или Жириновский? Возможно, причина кроется в его отношениях с супругой. Есть версия, что Владимир Вольфович во всем прислушивался к жене и ее возможное желание, чтобы сын взял ее фамилию, его убедило. Жириновский имеет еврейские корни, а у этого народа принято, чтобы ребенок носил фамилию матери. Однако супруга лидера ЛДПР, скорее всего, не является еврейкой. Внебрачный сын Жириновского - Олег, в отличие от Игоря, первого ребенка, который родился в браке, носит родную фамилию Владимира Вольфовича - Эйдельштейн.

Странным остается тот факт, что родной сын как будто не имеет никакого отношения к лидеру ЛДПР, а внебрачный сын, при этом, продолжает традиции семьи Эйдельштейн. Возможно, что Жириновский всю жизнь находится «под каблуком» своих женщин. Или же он сам лично принимал решение о присвоении фамилий своим детям. В любом случае, мотивы такого поступка кажутся странными и нелогичными. Но это дело Владимира Жириновского и ему с этим жить.