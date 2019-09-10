Марьяна Ро — последний шанс или как Black Star Wear спасается от краха

Сегодня, 15:30

Вещи бренда Тимати стали продаваться почти за бесценок.

Успешный блогер и начинающая певица Марьяна Ро накануне опубликовала на личной странице в Instagram видео, где рассказала о своем новом приобретении — футболке от Black Star Wear. В Stories она отметила аккаунт магазина одежды, так что ее совет однозначно можно назвать проплаченной рекламой.

На профиль Марьяны Ро в соцсети подписаны более 6 миллионов человек — без сомнения ее можно считать кумиром современной молодежи. Поэтому не стоит удивляться, что для рекламы товара в Black Star Wear выбрали именно ее. Девушка может привлечь к нему колоссальную аудиторию и огромное количество покупателей. Похоже, она — последний шанс спасти продажи в магазинах бренда Тимати.

На это указывают и огромные скидки, о которых накануне было объявлено на официальной странице Black Star Wear. Согласно информации в Stories, теперь покупатели смогут получить скидки в размере 20%, 30% или даже 40%, если приобретут дополнительные товары.

По всей видимости, сейчас Тимати пытается массово распродавать пошитые вещи, так как видит, что они не уходят с прилавков по «заоблачным» ценам. Похоже, таким образом он спасается от окончательного краха, ведь если он не продаст вещи хотя бы по себестоимости, то уйдет по доходам в минус.

Все это происходит одновременно с тем, как рэпер опозорился в Сети с клипом про Москву и Собянина, выпущенным прямо перед выборами в Мосгордуму. Мало того, что карьера Тимати как исполнителя идет на «дно», так еще он теряет дополнительные пути заработка, которыми мог бы обеспечивать себя после ухода со сцены.