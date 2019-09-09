Миро о Собчак и ее «не беременности»: «Сделает козью морду и потребует поздравлений»

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Лена высмеяла Ксению и ее брак «по залету».

Ксения Собчак назвала «дешевым хайпом» слухи о ее беременности, тем самым опровергая информацию об интересном положении. На заявление Ксении тут же отреагировала скандальная Лена Миро, она также как и многие другие читатели наблюдала за появлением новых фактов беременности Собчак и с уверенностью заявляет, что Ксения дала лживый комментарий. Также Миро пишет: «Многие читатели, глядя прямо сейчас на невесту, хотят знать, как она будет выкручиваться, когда в марте родит. Я отвечу: никак. Не станет она выкручиваться, а просто сделает козью морду и потребует поздравлений по поводу рождения же ребёнка». Также Лена Миро высмеяла Ксению и ее брак «по залету» отметив, что Собчак унизила себя и еще более падет в глазах, когда все узнают о ее «не беременности»: «Ксюш, а свадьбы по залёту — это действительно такая безнадёга, что фу».

Остается только предполагать, сколько еще Ксении Собчак предстоит прочитать про себя от Миро, если окажется, что светская львица действительно в положении и все это время обводила своих поклонников вокруг пальца. Возможно, Ксения Собчак таким образом решила в конечном счете всех удивить, но по всей видимости «сюрприз» не удастся. Собчак не раз заявляла, что не обращает внимания на оскорбления в ее сторону, но сможет ли журналистка справиться с волной негатива после родов, когда женщины особенно восприимчивые, покажет время и растущий живот Ксении.