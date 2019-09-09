«Мужчина моей мечты» - Рита Дакота призналась в любви Марату Сафину

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Горький опыт с Соколовским, похоже, вынудил певицу искать мужчину постарше.

Не секрет, что в 2018 году распался брак Риты Дакоты и Влада Соколовского. Певица то и дело давала намеки на возможное воссоединение пары, видимо, сохранив любовь, но боясь повторения ошибок. Судя по новым заявлениям 29-летней звезды, спустя год Дакота избавилась от чувств к Соколовскому: певица призналась в любви Марату Сафину.

Рита опубликовала комментарий под постом Юрия Дудя о турнире по теннису. В публикации был снимок Сафина, которого артистка назвала «мужчиной мечты», добавив смайлики в виде влюбленных глаз и огня. Разумеется, сообщение не адресовано лично Марату и, скорее всего, он даже не увидит его. Но сам посыл – откровенная симпатия к мужчине, старше Дакоты на 10 лет, уже говорит о многом.

Известно, что певица рассталась с Соколовским из-за его многочисленных измен. Вполне возможно, что Рита разочаровалась в молодых парнях, приписывая всем безудержное влечение к противоположному полу в таком возрасте. Не желая повторять ошибки и рисковать здоровьем, Дакота, похоже, решила попробовать построить надежную и стабильную семью с взрослым, состоявшимся мужчиной.

Также большую роль может играть годовалая дочь артистки Мия. Вероятно, после рождения ребенка Рита сделала серьезную перестановку ценностей в жизни, сделав упор на взаимное доверие и уважение в семье, чего сложно достичь с ветреными молодыми людьми.