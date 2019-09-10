Агрессия как способ защиты или почему Самбурская ненавидит своих фанатов?

Сегодня, 00:00

Период взросления в жизни актрисы стал настоящим испытанием. Настасья негативно реагирует даже на самые безобидные комментарии поклонников.

Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская занимает не последнее место в шоу-бизнесе. Многие восхищаются девушкой, завидуют и побаиваются ее. Со временем, девушка слишком вжилась в образ женщины-вамп и стала отличаться особо вспыльчивым нравом, особенно в отношении поклонников. Так почему Самбурская ненавидит своих фанатов?

Одной из главных причин, по которым актриса стала вести себя довольно агрессивно, по всей видимости, является критика со стороны хейтеров. Как рассказывала сама певица, в начале творческого пути она принимала оскорбления близко к сердцу, но, со временем, стала «наказывать» хейтеров довольно интересными методами, такими как, например, «доска позора».

Также на характере могло сказаться трудное детство певицы. Актрисе пришлось пройти через нищету и издевательства со стороны сверстников. Вероятно, сейчас, вступая в словесные перепалки в сети, Настасья все принимает в «штыки» и, просто, пытается защититься от нападок или оскорблений. Выходит, что агрессия, является всего лишь способом защиты от «враждебного» мира.