Свадьба 17 сентября! Фёдор Бондарчук согласился жениться на Паулине Андреевой

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Об этом массово передают популярные Telegram-каналы.

Стало известно, что 52-летний популярный продюсер и кинорежиссёр Фёдор Бондарчук всё-таки согласился жениться на своей возлюбленной 30-летней актрисе Паулине Андреевой. Данную информацию инсайдеры предоставили Telegram-каналам, которые и распространили по глобальной Сети хорошую для поклонников новость. Видимо, влюбленная звездная пара уже окончательно проверила свои чувства, а потому хотят связать себя узами брака.

Даже несмотря на большую разницу в возрасте свадьба все же состоится, однако пока ни Бондарчук, ни его счастливая невеста не делятся с интернет-пользователями подробностями сказочного торжества. Известно только, что церемония бракосочетания запланирована уже на 17 сентября этого года.

Напомним, что Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук встречаются с осени 2015 года. Для молодой актрисы это будет первый брак, а режиссёр свяжет себя узами брака уже во второй раз. Первой супругой Бондарчука по документам была модель и главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук. За года брака у пары родились двое детей – сын Сергей и дочь Варвара. Развелись Светлана и Фёдор в 2016 году, однако, по словам экс-супругов, им удалось сохранить достаточно теплые и дружеские отношения.