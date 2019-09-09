Измены, алкоголь и ссоры: Бородина призывает своих подписчиков терпеть проблемы в семье

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Неидеальная жизнь с Омаровым - не повод разводиться?

О том, что в семье Ксении Бородиной кипят настоящие мексиканские страсти, стало известно примерно 1,5 года назад. Именно тогда, в сети появилась информация о том, что Курбан Омаров изменил жене с её подругой Алёной Водонаевой. На какое-то время супруги перестали общаться. Ведущая не стала давать комментарии по этому поводу. Совпадение или нет, но именно в этот период Бородина категорически прекратила общение с бывшей подругой. Вскоре, преданная жена, всё же простила «гуляку», но ссоры стали происходить намного чаще. Такая семейная жизнь, поспособствовала тому, что Бородина и Омаров стали употреблять алкоголь, причём, отдельно друг от друга. Но несмотря на это, Омаров написал свою книгу, где раздаёт советы в семейной жизни, а Бородина практикует в сети. Недавно, подписчица задала вопрос: «Чтобы вы посоветовали парам, которые только вступили в семейные отношения?», на что ведущая «Дом-2» ответила: «Не сдавайтесь, если вам в какой-то момент покажется, что вы ошиблись. Семья – это не так легко, как кажется. Узнавайте и если хочется сдаться, то боритесь до последнего».

По всей видимости, в голове у ведущей только одно – «семейные проблемы». О какой борьбе может идти речь, когда муж «гуляет» и сидит на шее жены? Но Бородина борется! Более того и своих подписчиков призывает к борьбе, а пока борьба не закончена - терпеть проблемы в семье.