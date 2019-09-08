Никакого госзаказа? Гуф окатил матом фанатов за критику клипа с Тимати

Сегодня, 11:00

Рэпер не может адекватно реагировать на комментарии подписчиков.

На днях рэпер Гуф неприятно удивил фанатов тем, что подписал контракт с Тимати. Это известие подняло на дыбы всех поклонников Гуфа и простых «прохожих», потому что у Тимати очень дурная слава. Все знают, как он обошелся с Леваном, Кридом и Кристиной Си. А Гуф, судя по всему, находится в вакууме и ни сном, ни духом об этом не слышал. Естественно на него ополчился весь свет, но рэпер дал хейтерам «достойный» ответ.

Количество дизлайков под клипом в 10 раз превышает количество лайков. Очевидно, что это неспроста. Но, видимо, не для Гуфа. В Инстаграме он выставил ответ всем «злым» хейтерам: утверждал, что никакого госзаказа не было, и заодно окатил их «добрым» матом. Но подписчиков не обманешь, они то понимают, что здесь что-то нечисто.

Наибольший резонанс вызвали некоторые фразы, звучащие в треке: «Не хожу на митинги и не втираю дичь», несколько раз был упомянут Собянин – мэр Москвы. В головы людей сразу закрались сомнения, а не приложил ли к этому руку сам Собянин?

Как говорится: «береги честь смолоду». Как теперь Гуфу отмыться от этого инцидента и как долго ему придется это делать – вопрос на миллион. Интересно, это хотя бы того стоило?