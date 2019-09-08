Роскошь не делится: Пока Тимати живёт в своё удовольствие, беременная Решетова донашивает старые вещи

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Почему бизнесмен никогда не женится на матерях своих детей? Совсем скоро Тимати второй раз станет отцом, но ещё ни разу не был мужем.

Его первая сожительница модель Алена Шишкова, так и не дождалась предложения руки и сердца, даже, несмотря на то, что подарила рэперу дочь. Сейчас на её месте Анастасия Решетова, которая находится на 9 месяце беременности. Модель до сих пор не стала женой популярного исполнителя. И наверняка никогда ею не станет. Почему? Всё очень просто. Тимати влиятельный бизнесмен, человек который занимает одну из первых строчек в списке «Forbes» среди российских знаменитостей.

После развода, совместно нажитое имущество будет делиться пополам, а если Тимати не уверен в своем выборе и не собирается останавливаться на одной девушке? Так зачем ему делать такой необдуманный поступок, как женитьба, а потом забирать своё заработанное через суд. По всей видимости, Тимати не доверяет бюджет своим избранницам, а делает подарки по своему усмотрению. Так беременная Анастасия Решетова недавно пожаловалась в сети: «Так и ни разу не купила хотя бы одну вещь для беременных. Хожу в том, что ещё налезает на меня».

В то время, как Тимати хвастался новой фигуркой «Bearbrick» из своей коллекции. Стоимость такого мишки варьируется от 380 тыс. до 10 млн рублей. Кажется, Решетова уже поняла куда попала, отсюда и грустные посты в Instagram: «Сердце ошибается, как и голова; ошибки его ничуть не менее фатальны, и освободиться от них будет намного сложнее, поскольку ошибки эти так сладки».

Но деваться некуда, роды «на носу». А Тимати выбрал позицию: «Хочешь быть богатым? Не сори деньгами!». Вероятно, по мнению рэпера, роскошь не делится. Вот и получается, что пока Тимати живёт в своё удовольствие, Решетова донашивает старые вещи и подрабатывает на рекламе в Instagram. Тут, как говориться: «Кто на что учился».