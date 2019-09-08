Ничего святого! Елена Воробей в своем шоу жестко высмеяла немощность Бориса Моисеева

Сегодня, 09:00

Шоу «Смеяться разрешается» обратило внимание на тот факт, что певец не вылазит из больниц и о нем ничего не слышно в слишком саркастической форме.

Буквально сегодня в эфир канала «Россия-1» вышел очередной выпуск телепередачи «Смеяться разрешается». Юмористическое шоу полюбилось многим телезрителям за разнообразие сценок, хорошее чувство юмора и знаменитых талантливых артистов. В этом стане оказалась и Елена Воробей, которая специализируется на пародиях известных звезд российского шоу-бизнеса. В своей миниатюре пародистка и актер Николай Алипа жестко поиздевались над тем, что 65-летний Моисеев ушел со сцены и сейчас постоянно находится под наблюдением врачей. Он не ходит без сопровождения и не появляется на светских мероприятиях. Его нельзя увидеть на концертах, фестивалях и премиях – Борис постоянно под капельницами.

«Где же я, где…Ты в санатории «Звездочка»…Тебя посетил склероз и требуется преднизолон…никто не знает, где ты Борис…а Борис между жизнью и смертью повис», - поют они в своей песне, а актер, исполняющий Бориса специально искривляет рот (как сейчас у Бориса после инсульта).

Воробей выступила в роли Елены Малышевой, которая должна его излечить. По какой-то причине юмористам показалось это очень смешным. А коллега по сцене Елена Воробей и вовсе удивила своих зрителей такой циничной песенкой. Не для кого не секрет, что Борис в прошлом пережил 2 инсульта, а сейчас по сообщению из прессы распродает все свое имущество, чтобы вылечиться от онкологии. Когда Борис заболел, от него отвернулись всего его многочисленные коллеги, в том числе и лучшая подруга Алла Пугачева. Никто не захотел ухаживать, успокаивать или просто навещать немощного певца – он нужен был им здоровым, поскольку всегда был душой компании.

Очевидно, что ничего святого не осталось для российского шоу-бизнеса. Артисты готовы ради денег и хайпа так жестко издеваться над своими же коллегами. Стоит отметить, что в ее пародии присутствовал и кавер на песню Аллы Борисовны, но Воробей по какой-то причине не стала смеяться над Примадонной, а просто повторила слова песни «Арлекино», ничего не переделывая.