В каждой шутке есть доля правды. Оксана Самойлова призналась, что «высасывает» из мужа деньги с помощью детей

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Жена Джигана поделилась своей рабочей схемой.

Оксана Самойлова до встречи с Джиганом была никому неизвестной девушкой. А после того, как стала его женой, получила бешеную популярность, а в придачу еще и деньги популярного рэпера.

Но для того, чтобы нравиться окружающим, Оксане пришлось достаточно над собой поиздеваться. Пластика творит чудеса, и из заурядной девушки, Самойлова превратилась в куклу. Ей пришлось сделать очень много операций. В результате, она изменилась до неузнаваемости. До сих пор ей необходимо делать различные инъекции, чтобы поддерживать красоту. А на это соответственно нужно много денег.

И Оксана нашла выход из положения – дети. Она родила Джигану трех девочек. Тут девушка убила сразу двух зайцев. Во-первых, дети позволят удержать популярного рэпера возле своей ноги, а во-вторых, помогут «высосать» из него как можно больше денег.

В инстаграм Самойлова отвечала на вопросы подписчиков и проболталась о своем способе «мотивировать» мужа. Однако сразу же спохватилась и сказала, что пошутила. Но в каждой шутке есть доля правды.

Это может быть рабочая схема Оксаны, которую она активно практикует на муже, чтобы он вдруг не обеднел.