Мама уведёт «кошелёк»: Петросян переключится на обаятельную тёщу

Сегодня, 07:00

Такое развитие событий обсуждают инсайдеры, которые уверены, Брухунова ещё пожалеет о том, что познакомила родных.

В 2018 году пользователей сети шокировала новость о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Именно тогда стало известно, у Петросяна есть молодая любовница – 29-летняя Татьяна Брухунова. На протяжении года «влюбленные» живут вместе, часто отдыхают по России и оба любят искусство. Хейтеры уверены, у Брухоновой финансовый интерес, ни о какой любви речи не идёт.

Как 29-летняя девушка могла влюбиться в 73-летнего пенсионера? Почему-то такая практика распространяется только в том случае, когда старичок имеет внушительное имущество и многомиллионные счета в банках. В «обычной» жизни, такой сильной любви между пенсионерами и студентками – не происходит. Но даже в случае с Брухуновой всё может закончиться моментально. Целый год, который девушка терпела морщинистого юмориста, может оказаться напрасным.

Ведь недавно, Татьяна удосужилась познакомить Евгения Вагановича со своей мамой. Она выставила её фото у себя в Instagram, и подписчики пришли в восторг: «Мама такая молодая и очень красивая!», «Как вы с мамочкой похожи!» «Ваша мама выглядит, как старшая сестра. Взгляд молодой». И действительно, Татьяна очень похожа на свою маму, наверняка это отметил и Петросян. Инсайдеры уверены - мама уведёт «кошелёк», Петросян с большим удовольствием переключится на обаятельную тёщу.

Во-первых, мама Татьяны одинокая женщина, во-вторых, по возрасту, она больше подходит Евгению Вагановичу, в-третьих, дочке не придётся мучиться со стариком, а появится возможность найти молодого мужчину. Если предположить такое развитие событий, то все окажутся только в плюсе. А может это спланированный ход?