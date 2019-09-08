Самовлюбленная Марина Газманова плевать хотела на творчество своего мужа

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Жена знаменитого певца озабочена только собственной красотой.

Олег Газманов один из самых знаменитых эстрадных артистов России. Его песни знает буквально вся страна. Вся, кроме его собственной жены.

Певец выложил в свой аккаунт видео, где жена «подпевает» под его песню, посвященную Москве. Однако Марина открывает рот совершенно невпопад, все потому, что она попросту не знает слов, кривляется на камеру и сама на себя любуется. Это выглядит очень глупо и, в некотором роде, даже неуважительно по отношению к творчеству Олега Газманова, потому что, казалось бы, его дама сердца должна быть его первой поклонницей и знать его песни.

Но не тут то было.

Марина Газманова слишком самовлюбленная, чтобы обращать внимание на такие мелочи и отвлекаться от самой себя.

В свои 50 лет она выглядит на 35. Могла бы составить конкуренцию многим молоденьким звездам. Она выглядит ровесницей своих же детей, ее с легкостью можно принять за их сестру. Но какова цена этой молодости? Марина Газманова настолько увлечена своей внешностью, что плевать хотела на мужа и какие-то там его песни.