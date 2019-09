Самовлюбленная Марина Газманова плевать хотела на творчество своего мужа

View this post on Instagram

С днём рождения, любимый город!!! #москва —————————————————-Через войны, пожары, века звон малиновый в небо летит, Слышен звон этот издалека - это сердце России звенит. В ярком злате Святых куполов гордо множится солнечный лик. С возвращением Двуглавых орлов продолжается Русский язык. Припев: Москва - звонят колокола, Москва - златые купола, Москва - по золоту икон проходит летопись времен. По ладоням твоих площадей проходили колонны бойцов. Погибая во имя детей, шли в бессмертье во славу отцов. Красной площади жить без конца, сталь московских парадов крепка. Если будет столица стоять - не иссякнет России река. Припев: Москва - звонят колокола, Москва - златые купола, Москва - по золоту икон проходит летопись времен. Я смотрю с Воробьевых высот на ночное созвездие огней, Пусть Москве уже за восемьсот - мы вовек не состаримся с ней. На проспекты прольется весна, озорные нагрянут грачи. И столице опять не до сна, с днем рожденья мои Москвичи! Припев: Москва - звонят колокола, Москва - златые купола, Москва - по золоту икон проходит летопись времен. Москва - звонят колокола, Москва - златые купола, Москва - по золоту икон проходит летопись времен.#газманов #город #деньрождения