Самовлюбленная Марина Газманова плевать хотела на творчество своего мужа

Жена знаменитого певца озабочена только собственной красотой.
Олег Газманов один из самых знаменитых эстрадных артистов России. Его песни знает буквально вся страна. Вся, кроме его собственной жены.
Певец выложил в свой аккаунт видео, где жена «подпевает» под его песню, посвященную Москве. Однако Марина открывает рот совершенно невпопад, все потому, что она попросту не знает слов, кривляется на камеру и сама на себя любуется. Это выглядит очень глупо и, в некотором роде, даже неуважительно по отношению к творчеству Олега Газманова, потому что, казалось бы, его дама сердца должна быть его первой поклонницей и знать его песни.
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С днём рождения, любимый город!!! #москва —————————————————-Через войны, пожары, века звон малиновый в небо летит, Слышен звон этот издалека - это сердце России звенит. В ярком злате Святых куполов гордо множится солнечный лик. С возвращением Двуглавых орлов продолжается Русский язык. Припев: Москва - звонят колокола, Москва - златые купола, Москва - по золоту икон проходит летопись времен. По ладоням твоих площадей проходили колонны бойцов. Погибая во имя детей, шли в бессмертье во славу отцов. Красной площади жить без конца, сталь московских парадов крепка. Если будет столица стоять - не иссякнет России река. Припев: Москва - звонят колокола, Москва - златые купола, Москва - по золоту икон проходит летопись времен. Я смотрю с Воробьевых высот на ночное созвездие огней, Пусть Москве уже за восемьсот - мы вовек не состаримся с ней. На проспекты прольется весна, озорные нагрянут грачи. И столице опять не до сна, с днем рожденья мои Москвичи! Припев: Москва - звонят колокола, Москва - златые купола, Москва - по золоту икон проходит летопись времен. Москва - звонят колокола, Москва - златые купола, Москва - по золоту икон проходит летопись времен.#газманов #город #деньрождения
Но не тут то было.
Марина Газманова слишком самовлюбленная, чтобы обращать внимание на такие мелочи и отвлекаться от самой себя.
В свои 50 лет она выглядит на 35. Могла бы составить конкуренцию многим молоденьким звездам. Она выглядит ровесницей своих же детей, ее с легкостью можно принять за их сестру. Но какова цена этой молодости? Марина Газманова настолько увлечена своей внешностью, что плевать хотела на мужа и какие-то там его песни.