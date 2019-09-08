Стих о Путинофобах и Путинофилах – новая провокация власти. Семен Слепаков рискует оказаться за решеткой

Сегодня, 03:04

Юморист вновь вспомнил свое отношение к нынешней власти, и в частности, к Владимиру Путину своим старым провокационным стихом.

Известный юморист и бывший резидент Comedy club Семен Слепаков не оставляет надежд достучаться до нынешней власти своими провокационными произведениями в виде песен и стихов, публикуя их в Instagram. Слепаков опубликовал стихотворение о Путинофобах и Путинофилах, разделив население страны на тех, кто боится Владимира Путина, и кто убежден, что Путин самый лучший президент. Семена очень расстроило, что в прошлый раз это произведение удалила администрация Instagram и он решил напомнить своим подписчикам. Поскольку текст содержит нецензурную брань наша редакция его видоизменила.

«В схватке сошлись две могучие силы – Путинофобы и Путинофилы. Всех раскололи на две половины…Путинофобы и Путинофилы. Путинофобы кричат: «Он - мессия! С ним из руин возродилась Россия...», - начал свое стихотворение Семен.

Стоит отметить, что Семен не в первый раз провоцирует власть. Согласно Уголовному кодексу РФ его действия, можно квалифицировать, как преступление против власти, выражение недоверия первому лицу государства и даже подрыв авторитета. Юморист рискует оказаться за решеткой из-за своих выпадов, но его действия вполне объяснимы. Слепаков является одним из лучших режиссеров и сценаристов канала ТНТ. Он написал сценарии к «Наша Russia», стал продюсером юмористических сериалов «Универ», «Интерны», «СашаТаня», «ХБ» и других молодежных проектов, а также спонсировал сериал, критикующий власть «Домашний арест». Все эти кинокартины несут в себе огромную информацию, которая в разной степени создает некое замешательство среди общества и порождает недоверие. Вероятно, Семена расстраивает и тот факт, что многие его сериалы доступны не всему населению страны, а лишь части, выпускаемые на ТНТ-Premier из-за цензуры.

Свобода слова в стране не полностью олицетворяет себя в его проектах. Слепакову запрещено выпускать на канале ТНТ сериалы о плохой власти и коррупционных чиновниках, что сильно бьет по его кошельку. Бизнес Семена весьма ограничен из-за запретов. Очевидно, Слепаков нарочно провоцирует тех, с кем бояться спорить другие. У юмориста свое видение на это счет, поскольку он личность публичная, пользуясь этим, он пытается донести: люди не должны закрывать глаза на многие вещи и не бояться власти, говорить все в лицо и выражать свое недоверие.

Он пропагандирует жесткую действительность и обстановку в нашей стране, не забывая подкреплять все это искромётным юмором и умением преподнести. Поскольку Семен является кумиром, в основном, молодежи – на это и направлена его цель: сделать достойное будущее для своих детей и населения в целом, не забыв поиметь не один миллиард со своих кинокартин.