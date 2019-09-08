Юля, подвинься! Билан оставит без работы Высоцкую

Сегодня, 04:00

Дима может удивить своих фанатов своим новым образом.

Многие певцы помимо музыки начинают заниматься еще и бизнесом, чтобы как-то разнообразить свои будни от концерта до концерта. Вот и Дима Билан, возможно, уже созрел. Тем более, что сейчас Билана уже не зовут петь на светские вечеринки и практически отказались от его песен на различных премиях и фестивалях.

В своем аккаунте в инстаграм он выложил видео, где готовит полезный обед, по ходу дела объясняя, что и как нужно делать. Это может претендовать в будущем на целое кулинарное шоу, которое оставит без работы Юлию Высоцкую. Так что ей лучше подвинуться и дать дорогу юному дарованию.

Шоу может иметь успех, потому что фанатам певца будет довольно интересно посмотреть на своего кумира в ином, более «домашнем», амплуа, где Билан сменит свой гламурный костюм на кухонный фартук. К тому же во время приготовления еды Дима может исполнять свои песни, что создаст дополнительную изюминку шоу.

В общем, решив создать подобный проект Билан точно не прогадает. В отличие от того же Крида или Бузовой, которые рекламируют чипсы, пропагандируя неправильное питание, Дима может прививать полезные пищевые привычки и будет поражать поклонников не только музыкальным, но еще и кулинарным талантом.