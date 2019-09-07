«Я вчера вас затроллил» - Билан заставил фанаток пить валерьянку

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Из «желтого цыпленка» Дима стал «пепельным лебедем» всего за ночь.

Накануне вечером певец Дима Билан добавил в своем профиле видео, где показал фанатам новый экспериментальный цвет волос «оттенка желтого цыпленка». И хотя волосы Дмитрия на момент съемки были еще мокрыми, преданным фанаткам стало понятно – это катастрофа! Самое время поклонницам пить валерьянку.

Но уже утром Билан поспешил признаться разбушевавшимся поклонницам, что это был не окончательный результат, а всего лишь промежуточная стадия модного окрашивания.

«Не только вы, но и я изрядно понервничал вчера, думал что так и останусь блондином с желтым оттенком цыплёнка, но это все технология - она требует!» - написал певец.

Далее по тексту подопечный Рудковской дал понять, что намеренно заставил фанатов волноваться.

«Норм я вас вчера затрролил, как в мульте «тролли» буквально!» - выдал певец (орф. и пункт. авторские).

То ли Дима от нечего делать хотел, разыграть доверчивую публику, то ли «проплаченный» мультик разрекламировать пытался – непонятно. Но то, что поклонницы «традиционного» Билана выдохнули с облегчением – это точно.