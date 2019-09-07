«Я вчера вас затроллил» - Билан заставил фанаток пить валерьянку

Из «желтого цыпленка» Дима стал «пепельным лебедем» всего за ночь.
Накануне вечером певец Дима Билан добавил в своем профиле видео, где показал фанатам новый экспериментальный цвет волос «оттенка желтого цыпленка». И хотя волосы Дмитрия на момент съемки были еще мокрыми, преданным фанаткам стало понятно – это катастрофа! Самое время поклонницам пить валерьянку.
Но уже утром Билан поспешил признаться разбушевавшимся поклонницам, что это был не окончательный результат, а всего лишь промежуточная стадия модного окрашивания.
Далее по тексту подопечный Рудковской дал понять, что намеренно заставил фанатов волноваться.
То ли Дима от нечего делать хотел, разыграть доверчивую публику, то ли «проплаченный» мультик разрекламировать пытался – непонятно. Но то, что поклонницы «традиционного» Билана выдохнули с облегчением – это точно.