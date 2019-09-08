Каблуки, макияжи, парики или как Александр Гудков высмеял свою нетрадиционную ориентацию?

Сегодня, 02:00

Комик в очередной раз ошарашил подписчиков.

Сценический образ Александра Гудкова, который СМИ охарактеризовали как «женоподобный мачо», не раз ставил перед поклонниками вопрос о реальной ориентации Гудкова. Александр стал популярен, начиная с КВН, после этого Гудков начал писать сценарии для юмористического шоу Comedy Woman. Артист напрямую связал себя с юмором, Саша стал сведущим и озвучивает текст за кадром в программе «Вечерний Ургант». Помимо юмора у артиста есть и более серьезное дело - он с партнером открыл барбершоп.

На YouTube у Александра много шоу, и в одном из них, Гудков предстал перед зрителями в розовом халате, чем высмеял свою нетрадиционную ориентацию. Артист очень уж любит расхаживать на каблуках, одевать парик, платья и колготки. Об ориентации Саши пишут, что он гей и слухи поднялись не просто так. Гудков мало того, что играет гея и на фото он пластичнее многих девушек, в одном из интервью он рассказал о девушке, что его гибкости можно позавидовать.

А теперь на фото Саша в основном в компании парней или же его совсем не отмечают на фото, чтобы не «спалиться». Эти парни практически все смазливые с подкаченными губками, подписывают фото очень мило. Что наталкивает на мысль о нетрадиционной ориентации.

Саша хорошо дружит с Екатериной Варнавой, а у нее много друзей геев. Даже известный фотограф-коллега Евгений, фото которого появились, как он выходит замуж в другой стране. Александра не видели в компании с любимым только потому, что его возлюбленный живет за границей.