Это было то самое безопасное место. Брэд Питт прятался от Джоли на собрании анонимных алкоголиков

Сегодня, 01:00

Актер не только лечился от алкоголизма, но и избегал встреч с неадекватной женой.

Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли очень сильно переживал, заливая свое горе литрами алкоголя. Интересно, что по этой же причине Джоли и бросила Питта, когда однажды он напился и очень сильно поссорился с сыном, с которым сейчас, кстати, не общается.

Однако, осознав свою ошибку и переосмыслив свое поведение Брэд начал посещать занятия Общества анонимных алкоголиков, благодаря которым он смог не пить целых полтора года.

Питт сказал, что собрания были тем безопасным местом, в котором он мог не бояться осуждения. Что навевает мысль о том, что дом для него превратился в ад, потому что Джоли и сама-то не отличалась эмоциональным равновесием. В последние годы она стала странно вести себя, будто сбежала из клиники для душевнобольных.

Что оставалось делать Питту, только как не сбежать от неадекватной жены туда, где его поймут? Поэтому актер нашел себе убежище в кругах «собратьев» по несчастью, которые помогут справиться ему с болью, раз уж этого не сделала жена.