Смех без причины — признак наркомана или почему Панин хохотал над пассажирами метро?

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Зависимость могла снова взять верх над скандальным актёром — очень уж неадекватно он себя вёл в Московском метрополитене.

Пару дней назад Алексей Панин записал скандальное видео из Московского метрополитена, где актёр хохотал над пассажирами, назвал Россию «страной уродов», а Москву «городом зомби». Этот ролик тут же распространился по Telegram-каналам, где закономерно встретил бурю негодования.

Мы не можем привести это видео полностью по соображениям цензуры, лишь выбранный фрагмент. Однако уже на нём видно, насколько странно ведёт себя Панин.

Постоянное потирание лица, смех без причины, повышенное потоотделение и бессвязная речь — всё это признаки наркотического опьянения. Видимо Алексей сорвался и снова погрузился в пучину зависимости, из которой вышел ещё много лет назад.

По запрещёнными веществами актёр совершил много глупостей. Например, его эпатажная прогулка в чулках произошла именно из-за наркотиков.

«Это был тяжелый период жизни, когда забрали моего ребенка. Обнюханные люди под наркотиками поперлись на улицу валять дурака. Да, в чулках. Но под запрещенными веществами люди на Луну могут слетать, не то что в чулках на улицу выйти», - объяснил Панин.

Видимо, из-за напряжения в преддверии выхода его нового фильма «Я вернулся» скандальный артист вновь стал наркоманом и тут же совершил очередной опрометчивый поступок — оскорбил своих соотечественников.