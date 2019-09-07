Берет пример с Мартиросяна? Карибидис обзавелся молодой любовницей

Сегодня, 08:00

Демиса сдало общее фото в сети.

Несколько месяцев назад в сети появилась информация о том, что у Мартиросяна появилась молодая любовница, несмотря на то, что шоумен в браке уже 22 года. Скорее всего, это и послужило причиной измен Гарика. Как говорится с кем поведешься от того и наберешься. Мартиросян с Демисом Карибидисом коллеги и они часто общаются о личном на съемках Comedy Club. Скорее всего, мужчины обсуждали свои пристрастия и отношения с девушками, и Демис решил взять пример с Мартиросяна, обзавелся молодой любовницей. С женой – Пелагеей Демис праздновал годовщину 5 лет свадьбы в 2019 году.

Пелагея за эти годы подарила комику троих детей, но, невзирая на счастливый брак, природа взяла свое, и Демис нашел себе любовницу, с которой встречается. По слухам, ей является экс-участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова. Девушка добавила в свой аккаунт с комиком фото, более того, Маргариту и Демиса видели вместе, как они слишком весело отдыхали на одном из светских мероприятий.

Как ни странно, жизнь Риты поползла стремительно вверх: девушка подалась в певицы, сняла свой клип. По-видимому, появился у Овсянниковой богатенький спонсор, обозреватели считают, что это Демис. Судя по всему, жена и трое детей - это рутина для юмориста-миллионера. А вот яркая зажигалочка Маргарита может помочь скрасить все серые краски молодого мужчины. Только непонятно, почему выбор пал на девушку, которую обвинили в том, что до шоу она зарабатывала себе на жизнь эскортом. Ее анкету нашли на сайте эскорт-агентства в Дубае. Правда, имя ее там звучит иначе – Марита Янг. Возможно, что Марго обеспечивает не только Демис, но и много других богатых мужчин.