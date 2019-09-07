Нагиев унизил Маслякова перед Путиным, чтобы угодить Эрнсту?

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Директор «Первого» не может напрямую избавиться от ведущего КВН, поэтому ему пришлось просить помощи друга.

В сети распространилось видео, на котором Дмитрий Нагиев жёстко стебётся над КВН в целом и над Александром Масляковым в частности. Нагиев практически прямо говорит, что все результаты голосования известны заранее: Нагиев якобы потерял листочек с результатами и шутливо путается в карточках.

Интереснее всего выглядит поведение Костантина Эрнста, директора «Первого канала». Он сидит в метре от Нагиева и не просто позволяет ему унижать Маслякова перед публикой, но ещё и активно подыгрывает и подшучивает.

Возможно, бледный и стушёванный ведущий не вызвал у Эрнста ни капли сочувствия из-за того, что сам директор канала и подстроил это представление.

Не секрет, что от Маслякова устали все — и молодые члены КВН, и руководство канала. Ведущий настолько обнаглел и поверил в собственную безнаказанность, что даже «купил» у Москвы здание стоимостью 1,5 млрд рублей за бесценок по очень подозрительной схеме. У такого поведения есть лишь одно объяснение — Масляков очень нравится лично Владимиру Путину.

Президент часто посещает игры Высшей лиги и даже «подарил» клубу то самое здание кинотеатра Гавана, в котором и снимаются выпуски передачи.

Так что у Эрнста, несмотря на всю его власть, есть лишь один путь «увольнения» Маслякова — дискредитировать его лично перед Путиным. Что он и пытается сделать за счёт харизматичной марионетки, которая сделает всё, чтобы угодить директору - Дмитрия Нагиева.