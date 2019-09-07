Измученное лицо прыщами и алкоголем. Ксения Бородина случайно показала фото без фильтров

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Ведущая «Дома-2» не перестает отдыхать с подругами в компании крепких напитков и бесконечных ночных караоке.

Мать двоих детей и примерная супруга Курбана Омарова – Ксения Бородина буквально за год смогла превратить свое красивое породистое лицо в измученное прыщами и алкоголем, мешки под глазами и потерянный взгляд. Многие вспомнят ее совершенно в другом образе. Об этом свидетельствует ее последнее фото без фильтров, которое она случайно показала в stories Instagram. Не для кого не секрет, что

Ксения Кимовна обожает ночные тусовки и вечеринки в кругу близких подружек. Подписчики Ксении не поленились и подсчитали, сколько раз в неделю выпивает Бородина. Оказалось, что минимум три, а максимум пять. Согласитесь, цифра говорит о начинающемся женском алкоголизме, который практически не лечится.

Кроме того, супруг Ксении признается, что Бородину он ни в чем не ограничивает и ее своенравная натура сама вольна решать сколько, где и когда ей пить. Но не стоит забывать, что она единственный кормилец в их семье, поскольку Курбан уже 1, 5 года не работает, а на шее у нее еще двое своих дочерей и один сын Омарова. В результате своей последней вечеринки Ксюша жаловалась на своих подписчиц: как они ее достали, что «в мире много неадекватных мразей и тварей» и что она не терпит и малейшей критики в свой адрес. В основном, на Бородину нападали лишь по одному поводу: она много пьет, с детьми сидит муж и няни, а после своих горячих вечеринок то и дело в рядах ее подруг кто-то уходит.

Об этом говорит ее жесткий и властный характер. Ксения Бородина уже перестала общаться с несколькими подружками лишь потому, что они пытались дать ей совет как воспитывать младшую дочь Теону. Якобы девочка совершенно неуправляема, капризна и избалованна. Так под горячую руку попала Наталья Пушкина, Елена Бушина, Катя Жужа. Вполне возможно, что некие изменения в клетках мозга за счет злоупотребления и дают такую агрессию на любое слово в ее адрес. Фанаты беспокоятся, что ее супруг видит состояние Ксюши и ничего не делает, словно ждет, когда сможет забрать у нее все и уйти к той, которая робко будет ему подчиняться.