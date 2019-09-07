Брак Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова рушится на глазах

Сегодня, 01:00

В этом можно убедиться, если проанализировать семейную жизнь актеров.

Супруги Дарья Мельникова и Артур Смольянинов не привыкли афишировать свою личную жизнь. Но после появления в семье второго ребенка ситуация изменилась. Актриса стала активно вести микроблог в Instagram, где рассказывала подписчикам о своем материнстве и жизни в целом.

В кадре часто бывал и Артур Смольянинов, который тоже стал уделять внимание семье в своей виртуальной жизни. Но идиллия длилась недолго. Сейчас супругов не увидишь вместе ни в Instagram, ни в реальной жизни.

К тому же микроблог Дарьи стал более гламурным и женственным. Напомним, что ранее девушка себя не позиционировала как модель или стильную леди. Она чаще всего появлялась перед публикой без макияжа и укладки в объемных и максимально простых вещах.

Сейчас же Мельникова кардинально изменила стиль. Остригла волосы и перевоплотилась в роковую красотку. Не хватает лишь графы со статусом: «в активном поиске».

На этом фоне очень подозрительно выглядит тот факт, что Смольянинов отписался от своей жены в Instagram. А сама Дарья недавно поднимала тему развода.

Похоже, что брак двух актеров рушится на глазах. Но это не удивляет. Ведь в прошлом году вскрылась нелицеприятная правда. По имеющимся данным, у Смольянинова были проблемы с алкоголем, из-за чего ему пришлось разъехаться по разным домам с Мельниковой. В Сети ходило множество слухов об интрижках актера. Но, в конце концов, Дарья все простила и приняла мужа обратно. Удастся ли звездной семье преодолеть очередной кризис в отношениях, покажет только время.