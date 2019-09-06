Причиной развода Поклонской могли стать разные взгляды на коррупционные делишки

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Наталья после развода вернулась к своему духовному наставнику, настоятелю Среднеуральского монастыря.

В СМИ «прогремела» весть о разводе двух очень сильных и влиятельных деятелей в России. Однако, истинной причины расставания сама Наталья объяснять отказывается, а вот Соловьев Иван Николаевич, охотно дает интервью.

По его словам, его бывшая супруга, экс-прокурор Крыма, слишком своенравная натура, плюс ко всему, во всех их общих стремлениях и начинаниях стремится быть на ряд выше и ответственней. Вполне правдоподобный аргумент, обвинить свою жену в том, что она просто не смогла быть женщиной, а «тянула лямку» на себя. Как сказал, Соловьев: «Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания.»

Но есть и другая сторона у этой медали. Как известно, Поклонская очень трепетно относится к религии, духовным и моральным ценностям. Но ни для кого не секрет, что практически все чиновники занимаются «отмыванием» денег. Очевидно разные взгляды на коррупционные делишки и могли стать главной причиной развода. Вероятнее всего, какое-то время она поддерживала в этом своего супруга, это можно понять даже из конфликта со своим духовным наставником. Однако, сразу же после развода она «вернула» все долги и примирилась, сняв с себя тяжесть данного греха.

Скорее всего, именно по этой причине Наталья не хочет давать никаких комментариев по поводу развода, чтобы не выдавать своего бывшего супруга, так как ей придется говорить только правду, а решила оставить все на его совести, ведь он сам несет ответственность за свою жизнь.