Развод и девичья фамилия или как Малышева лишится всего из-за интрижки с коллегой?

Сегодня, 08:00

Пользователи уверены, что муж не станет терпеть позор.

После повышенного внимания к коллеге окружение вокруг Малышевой стало перешептываться. Телеведущую заподозрили в романе с Германом Шаевичем. Она навязчиво выпрашивала внимания у мужчины, акцентируя всю себя на нем. Пользователи уверены, что муж Елены Васильевны не потерпит такого позора и если слухи подтвердятся, он подаст на развод. Доктор может лишиться всего в один миг: семьи, вряд ли дети примут позицию мамы, работы на «Первом канале». На Малышеву и так слишком много жалоб, а тут еще грязи из личной жизни полезет, возможно, парочку влюбленных придется заменить.

В сети стали высмеивать Елену Васильевну, ведь с девичьей фамилией Шабунина ее никто не знает. Зрители ей верят, пока она официальное лицо передачи «Первого канала». После ухода ее быстро позабудут. Вряд ли диета будет продаваться так же, как сегодня.

О проблемах в личной жизни догадались из Instagram телеведущей: она перестала размещать совместные снимки, вместо внуков и детей. Малышева размещает посты, хвастаясь новыми нарядами, либо посвящает публикации работе. Видимо, из последних сил пытается скрыть проблемы дома.

Она признавалась, что чувствует себя за мужем, как за каменной стеной. А с Германом Шаевичем можно покрыть легкую интрижку, ведь на работе выбор у нее не велик.

Многие уверены, что телеведущая не просто так устроила коллегу на «Первый канал». Мужчина может и хороший доктор, но не телеведущий. У Гандельмана несвязная речь, доходит до того, что зрители не понимают, что он говорит. Возможно, Герман Шаевич первая любовь Елена Васильевны, поэтому она устроила его поближе к себе.