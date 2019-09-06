Сергей Светлаков потерял друзей и востребованность. До чего довела звездность и высокомерие юмориста?

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Комик переживает не простой период в своей жизни.

Всеми любимый участник КВН-команды «Уральские пельмени» Сергей Светлаков уже не первый раз проваливает очередной проект. Сначала актер со скандалом ушел с шоу «Уральских пельменей» в Comedy club, якобы там платят больше и у них престижное шоу, а Сергею нужно развиваться. СТС для него тогда не был в топе и он, предав своих друзей из «Пельменей» ушел на ТНТ.

На канале стартует шоу «Наша Russia», где он уходит после нескольких сезонов, когда не может поделить гонорар и власть с продюсером Семеном Слепаковым, который оказался более успешным. Далее, он снимается в нескольких эпизодах шоу Comedy club, но там у него не задается с продюсерами шоу и он не может свыкнуться с мыслью о том, что Паша Воля, Гарик Харламов, Демис Карибидис и другие резиденты более узнаваемы, а Сергей остаётся на задних планах только с одной ролью – старик Митрич. Он просится на «Первый канал», но и там у него не задалось. В проекте «Прожекторперисхилтон» Сергея жутко раздражает, что он не гвоздь программы, а все одеяло на себя перетягивают Гарик Мартиросян и Иван Ургант. В это же время он разводится с женой и находит себе более молодую и успешную барышню, вероятно, на него также влияет известность. Он снимается в фильмах «Елки», его любят за манеру исполнения и чувство юмора, но мало кто знает, что, уходя с ТНТ он называет своих уже бывших друзей неудачниками.

«Мне нужно двигаться дальше! Я перерос эти шоу (про Comedy club и Нашу Russia)», - говорит в своем интервью Светлаков.

Ну, а его коллеги перешептываются, что из-за своей мнимой звездности и высокомерия он потерял всех своих друзей. Но, как оказалось, вместе с друзьями он потерял и востребованность в своей профессии. Светлакова больше не зовут сниматься в жюри шоу «Танцы», «Открытый микрофон» и даже не зовут в «Вечерний Ургант». Из фильмов он снялся только для «Елок» на канале СТС, новые роли ему не предлагают. Еще два года назад, он мог вести очередной фестиваль или премию, быть ведущим, но сейчас ему даже не прислали пригласительного.

По последним данным, сейчас Светлаков изо всех пытается поднять шоу «Слава Богу, ты пришел!» в качестве продюсера на канале СТС. А на днях из СМИ стало известно: Сергей Светлаков возвращается в шоу «Уральские пельмени» участником, а это может означать только одно, продюсер и гениальный актер признает свое поражение. И похоже, ребята с Comedy club, так называемые «неудачники» еще позлорадствуют на этот счет.