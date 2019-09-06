Дроботенко заставит Галкина краснеть от ревности после публикации с бывшим

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Геннадий Ветров может стать «яблоком раздора» в отношениях юмористов.

Стало известно, что Максим Галкин и Сергей Дроботенко возобновили отношения. Сергей публиковал совместную фотографию с хештегами #Максим #Сергей#любовь, а Галкин стал активно лайкать публикации бывшего. Неожиданно для всех Дроботенко разместил провокационный пост с Геннадием Ветровым.

«Мы с Геной то не видимся по полгода, то практически не расстаёмся. Вот и сейчас нас поселили в одну примерку», - пишет Сергей на своей странице. Данным постом он намекает на любовные взаимоотношения с Ветровым. Видимо, мужчина захотел вывести Галкина на эмоции и заставить краснеть от ревности. По версии пользователей, Дроботенко мог устать быть вторым, ведь, первое место в жизни Максима занимают дети и Алла Борисовна.

Интересно как отреагирует Максим на провокацию своего мужчины? Если он собственник, то может разгореться жуткий скандал и Ветров останется крайним. Вряд ли Геннадий понимал, что Дроботенко опубликовал пост с коварным помыслом.

После снимка в Instagram с Ветровым, даже Елена Голуб не смогла промолчать: «Жуткие…цветы несите мне в номер». Видимо, ее воротит от шашней мужчин, которые уже не скрывают любовную связь.

«Ветров такой же как и Галкин, только жёнами прикрывается», «Галкин и Дроботенко наверно ждут не дождутся, когда смогут полноценно встречаться без Аллы», - пишут на странице Максима.

Всю жизнь мужчинам приходилось скрывать отношения от посторонних. Жить с женщинами, которых не любят, Галкина до сих пор

подозревают в фиктивном браке с Пугачёвой. Дроботенко мог устать от тайных отношений, он так и не смог построить семью, родить детей. Обида накрыла с головой юмориста и он решил добавить перца в отношения, разместив фото с бывшим Геннадием Ветровым. По слухам мужчины были замечены в отношениях много лет назад, но после появления Галкина все изменилось – Дроботенко влюбился.