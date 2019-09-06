Анна Ардова из «Одна за всех» начала «спиваться» после ухода с телевидения

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В этом убедились фанаты, увидев блог женщины. Актриса злоупотребляет спиртным, чего даже не скрывает на своей страничке в Instagram.

Анна Ардова известна зрителю как популярная актриса ситкомов. Семейное счастье женщине построить не удалось – ранее она развелась с мужем после 20-летнего брака. В своем блоге в последнее время Анна стала часто публиковать кадры со спиртным и алкогольными посиделками. На некоторых фото легко догадаться – женщина даже не брезгует пить в одиночестве, а ранее стало известно, что актриса больше не снимается в телевизионных программах.

В сети уверены – Ардова начала «спиваться» после ухода с телевидения. Женщина продолжает быть жизнерадостной и улыбчивой, какой ее привыкли видеть в программе «Одна за всех», но теперь, похоже, ей в этом помогает алкоголь. Возможно, страсть женщины к алкоголизму еще больше обострилась после развода с мужем – мужчина умер спустя год после развода.

Скорее всего, развод и уход с телевидения отложили большой отпечаток в судьбе ранее жизнерадостной и веселой актрисы. Теперь же Анна вынуждена «топить» печаль в алкогольных тусовках, считают поклонники.