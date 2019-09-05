Пьяная «в хлам» Волочкова заигрывает с фотографом на глазах у жениха

Сегодня, 06:18

Балерина открыто рассказывает мужчине чем ее можно возбудить, «затыкая» рот своему возлюбленному.

После культурной программы в Питере, Анастасия со своим избранником отправились в гости к другу-фотографу, где и развернулось сие действие. Волочкова наглядно показала все в своих Stories. Пока мужчина наливал вино в бокал, балерина прямым текстом рассказывала ему пьяным «в хлам» голосом о своих сексуальных предпочтениях. Жених примы хоть и немного пытался остановить несвязную речь любимой, но она лишь «затыкала» ему рот. «Да подожди ты!»

Балерина без зазрения совести заигрывала с фотографом прямо на глазах у суженного. Похоже, что доза выпитого алкоголя в крови Волочковой предательски зашкаливала, что и привело ее к таким необдуманным высказываниям. Видимо, устав выпивать, женщина предпочла поесть горячих пельменей, чтобы восстановиться после алкогольного застолья.

Стоит сказать, что именно из-за алкогольной зависимости и эпатажных выходок Волочкову в сети считают «грязной» и испорченной. Но, похоже, саму Анастасию это ни капли не волнует, раз она продолжает публично распивать спиртное и совершать опрометчивые поступки на глазах у миллионов поклонников.