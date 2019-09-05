Водка водкой, а уроки по расписанию! Барановская вышла из «запоя», чтобы отправить детей в школу

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Все видно из поведения Юлии - с наступлением осени она практически отказалась от спиртного. Женщина начала строить из себя «примерную мать» и практически не появляется на тусовках.

Телеведущая из «алкогольвицы» превратилась в образцово-показательную мать – она не демонстрирует спиртное в Instagram, проводит время с детьми и не встречается с подругами. Складывается впечатление, что Барановская вышла из своего «запоя», чтобы отправить детей в школу.

Знаменитая «разведенка» Юлия Барановская известна в сети как страстная любительница алкоголя и шумных вечеринок, на которые даже частенько приводит своих малолетних детей. Если следить за блогом телеведущей, то можно явно заметить – все предыдущие месяца женщина не «отлипала» от спиртного и проводила вечера на тусовках. Сейчас же ситуация кардинально изменилась.

Водка водкой, а уроки по расписанию! – именно так можно назвать данную ситуацию в жизни телеведущей. Фолловеры надеются, что данная «завязка» Барановской продлится как можно дольше – многим пользователем уже давно надоело смотреть на алкогольные тусовки женщины в Stories.