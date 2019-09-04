Цена правды — страх или Почему экс-директор Успенской «пропала» после разоблачения певицы?

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Угрозы расправой, дружба с заключёнными и ворами в законе, нелегальная жизнь в России — Для Любы нет никаких запретов.

Примечательно, что после скандала, когда Макова рассказала о «настоящей» Успенской и её преступлениях — о девушке больше ничего не слышно. Неужели королева шансона могла «прикрыть» Алину, за её громкое признание и секретах певицы с помощью друзей бандитов? Этого нельзя отрицать, ведь однажды бывшая подчинённая Любы уже была у неё в «заложниках».

Почему же экс-директор Успенской «пропала» после разоблачения певицы? Видимо, цена правды из-за слов Алины — страх за жизнь.

Этой зимой Алина даже потеряла тягу к жизни и выпила целый пузырёк сильнодействующих лекарств. Её нашли в бессознательном состоянии, но врачам удалось спасти её от гибели. Как позже стало известно, ей часто поступали звонки с угрозами, потому она решилась на такой отчаянный шаг. Видимо, что «слежка» за женщиной продолжается до сих пор, потому Маковой пришлось «пропасть».

Бывший пиар-директор Успенской — Макова — признавалась, что работать с «Королевой русского шансона» очень тяжело. По словам Алины, певица «по-скотски» относится к людям и «воровала» деньги. Именно она привезла Любовь из США в Россию и нашла спонсора, который оплатил шансонье проживание, билеты и клип на песню «Кабриолет» - это был самый дорогой клип на те времена.

Однако Любовь забрала записи этого клипа, а затем она скрылась восвояси и кинула спонсора. Затем был ещё один концертный директор певицы - Орлов, которого также нашла для неё Макова. Мужчина устроил ей тур по всей России с огромными гонорарами, но и тут не обошлось без «побега» - рассказывает Алина.

Когда Успенская в очередной раз подвела Макову, то та решила получить за свои труды хоть что-то, потому она издала альбом с живого концерта певицы и продала его за 25 тысяч долларов. Об этом узнала Любовь и решила «обсудить» с ней данный вопрос. По словам Алины, её бандиты и грозные друзья держали её в номере около суток и оказывали психологическое давление — угрожали расправой, похищением ребёнка и многое другое, если она не вернёт им деньги с продаж.

К тому же, в 2012 году, когда Алина вновь начала работать с Любой, то певица просто не выплачивала ей зарплату несколько месяцев из-за своего запоя на полмесяца — говорит Макова. Также «по-скотски» Успенская обошлась и с костюмершей, когда та сказала, что забеременела. «Она ноги раздвинула, а мне теперь новую костюмершу искать!?» - возразила певица.

Бывшая подчинённая шансонье рассказала, что у Успенской нет ни российского гражданства, ни американского, но зато есть связи с криминальными авторитетами, которые и помогают Королеве, которой всё дозволено, избежать наказание.