Ложь, обман и провокации или как шоу «Пацанки» портит жизнь участницам ради поднятия рейтингов?

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Заявления самих девушек и их родственников о сценарийных действиях на проекте, а также «несостыковки» в передаче только подтверждают это.

Проект «Пацанки», выходящий на телеканале «Пятница», продолжает «штурмовать» лидирующие строчки рейтингов. Реалити, в котором перевоспитывают «девочек со двора» имеет бешеный успех. Но пользователи сети все чаще обвиняют их в обмане. Экс-участницы заявляют о том, что за кулисами все проходит не так весело, как это видят телезрители.

О постановках и театральных действиях во многих реалити-шоу говорят все чаще. Фолловеры уже разоблачили такие скандальные передачи как: «Дом-2», а также «Битва экстрасенсов». А сейчас наступила очередь программы «Пацанки».

Все чаще заметны ложь, обман и провокации девушек на распитие алкоголя и конфликты, многие и не сомневаются в том, что все драки на съемках происходят по сценарию или же по указке руководства, а все для поднятия рейтингов, которые и без того просто «зашкаливают».

После того, как участниц в очередной раз заподозрили в обмане, пользователи сети решили внимательно изучить их страницы в социальных сетях. И вот, что из этого вышло:

Практически у всех участниц телепроекта заметна постановка на «душещипательные» истории. Так, одна из «пацанок» рассказывала о несуществующих склоках с одноклассниками, которые буквально затравили ее. А другая приписала себе несколько судимостей, приукрасив их жестоким отношением родителей.

Одна из выбывших участниц, на свой страх и риск, рассказала о том, что на проекте их намеренно спаивали, держали на строгой диете и намеренно подталкивали к конфликтам, угрожая тем, что их исключат из «Школы леди», если они откажутся подчиняться здешним устоям. И именно ради этого «пацанки» злоупотребляют алкоголем и провоцируют «сокурсниц» на драки.

Получается, вместо того, чтобы помогать девушкам исправиться и разобраться с душевными ранами, передача «Пацанки» лишь портит им жизнь. Это только подтверждается заявлением мужа одной из экс-участниц шоу. Мужчина сообщил, что после того, как его супруга вернулась с реалити, она начала спиваться, а потом и вовсе собрала вещи и сбежала в другой город.