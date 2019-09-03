Платон, жди братика! Собчак перестала скрывать беременность от Богомолова

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Ксения «залетела» еще замужем за Виторганом.

Для всех было шоком, когда Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о прекращении отношений. Сначала люди думали, что это простой пиар, но в июне 2019 телеведущая призналась, что она официально свободна. Причиной развода Ксении и Максима стал ее роман с режиссером Константином Богомоловым, с которым она теперь встречается. Собчак с новым кавалером готовится к свадьбе, которая должна состояться в сентябре, единственное, что будет мешать телеведущей влезть в свадебное платье – это ее беременность.

Если раньше «округлившийся» живот Собчак вызывал сомнения, то недавний авторский фильм «Беслан. День незнаний» раскрыл все карты. Во время съемок отчетливо видно, что Ксения находится примерно на 4-5 месяце беременности, ведь ее живот стал сильно выделяться и даже свободная футболка этого не может скрыть. Единственное, что в этой ситуации странно, так это то, что если верить срокам, то Собчак «залетела» будучи женой Виторгана.

Кажется, Ксении попросту надоело постоянно скрывать свою личную жизнь, ведь из-за этого у нее появляется масса проблем. Показать всем беременность от Богомолова, стало первым шагом к раскрытию тайн.

В скором времени Собчак и Константин, кажется, станут родителями, а Платону уже можно сказать, жди братика или сестричку.