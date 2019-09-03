«Поддатый» Алексей Воробьёв «распугал» бомжей тульской набережной

Сегодня, 18:11

Без пяти минут «голливудский» певец чуть не расшибся на скользком газоне.

Алексей Воробьёв вряд ли подрабатывает новомодным блогером, чтобы каждый раз поражать публику эпатажным контентом. Однако по приезду в родной город певец, видимо, не сдержал своей любви к Туле и раскрепостился практически до синей «белочки». Восхищаясь каждым знакомым метром города, Алексей мог перебрать с 40-градусным «увеселителем», что, естественно, заметили фанаты из Instagram, куда всё сам «сливает» популярный певец.

Совсем не ради шутки «поддатый» Алексей «распугал» всех бомжей тульской набережной. Спускаясь на новую отреставрированную улицу, Воробьёв поскользнулся на сырой траве и распластался прямо у реки на земле. Сколько бы Алексей не причитал и не жаловался на такой «экспресс-спуск», дело сделано – в сторис засняли, а вот отбелиться от позорных «алко»-приключений будет совсем не просто.

Сначала певец бродил по пустому городу в поисках чего-то интересного, но не нашёл, так как сам в нелицеприятном виде отпугивал людей. Алкогольная вечеринка удалась? Иначе бы востребованный актёр не гулял по городу в полном одиночестве от нечего делать. Явно певец соскучился по Туле, а потому с удовольствием прошелся без лишней охраны.