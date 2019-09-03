Зубы на полку положит. Меладзе мстит Джанабаевой, уволив ее из лейбла?

Сегодня, 14:05

Константин помогает брату Валерию «уничтожить» Альбину.

В сети начали обсуждать разваливающийся брак Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Об этом свидетельствует их раздельный отдых, а также то, что на пальце у артиста пропало обручальное кольцо. Все эти факты указывали на проблемы в отношениях, но недавнее событие полностью доказывает, что брак на гране развала.

Недавно лейбл «Meladze Music» отметил свое второе день рождения и по этому поводу Константин поздравил всех своих подчиненных. Странное то, что Меладзе похвалил всех, кроме Джанабаевой. Это несомненно указывает, что Альбина уже не является участницей лейбла, но причина на это должна быть весомой. Кажется, что Валерий начинает мстить Джанабаевой и начал он это с ее увольнения. «Выкинуть» Альбину из лейбла для него не составило труда, так как им владеет его брат Константин. Почему любящие некогда супруги, начали вставлять палки в колеса, неизвестно, но с точностью можно сказать, что причины на это более чем весомые. С уверенностью ясно одно, что в этой «войне» Валерий одержит верх, ведь его связи намного выше чем у Альбины.

Если Меладзе «перекроет кислород» Джанабаевой, то все ее доходы резко приравняются к нулю. Тогда ей придется урезать свои потребности, и как говорится в поговорке, положить зубы на полку, чтобы хоть как-то оставаться на «плаву».